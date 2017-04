Paragleiterin stürzt ab und prallt gegen Zaun

Eine Paragleiterin ist am Samstag beim Landeanflug auf den Funkenplatz in Batschuns abgestürzt. Die Frau prallte mit den Beinen gegen einen Zaun und stürzte auf eine Wiese. Die 25-Jährige musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Die 25-jährige Paragleiterin startete am Sanstag gegen 11.45 Uhr beim Skilift in Furx zu einem Flug. Die Landung war auf dem Funkenplatz in Batschuns geplant. Beim Landeanflug sackte die Frau aufgrund schlechter Thermik ab und verlor deutlich an Höhe. In der Folge prallte sie mit beiden Beinen gegen einen Lattenzaun und stürzte anschließend auf die daneben befindliche Wiese, heißt es bei der Polizei. Die 25-Jährige klagte über Rückenschmerzen und wurde deshalb mit dem Hubschrauber „C8“ ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.