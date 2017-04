3,4 Mio. Euro für Mobile Hilfsdienste

Die 51 Mobilen Hilfsdienste im Land werden dieses Jahr mit 3,4 Mio. Euro aus dem Sozialfonds gefördert. In Vorarlberg sind derzeit rund 2.000 Helfer bei mehr als 5.000 Personen im Einsatz.

Die Situation bei den Mobilen Hilfsdiensten habe sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert, so Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) am Montag in einer Aussendung. Waren im Jahr 2000 noch 1.161 Helfer bei 1.939 Personen im Einsatz, so seien es heuer bereits 2.000 Helfer bei über 5.000 Personen. Die jährlichen Betreuungsstunden stiegen in diesem Zeitraum von 235.000 Stunden auf rund 600.000.

Richtlinien überarbeitet

In den letzten Jahren seien deswegen unterschiedliche Anstellungsverhältnisse ermöglicht worden, so Wiesflecker. Von Selbstständen über freie Dienstnehmer bis hin zu Festanstellungen reiche die Palette.

„Das ermöglicht den MoHi-Institutionen einerseits ihrer Versorgungsaufgabe noch besser nachzukommen, andererseits wird deren Attraktivität als Arbeitgeber erhöht“, so Wiesflecker. Damit könne ein Abwandern ausgebildeter Heimhelfer zu anderen Institutionen verhindert werden. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, habe das Kuratorium des Sozialfonds mit einer Überarbeitung der Förderrichtlinie reagiert.