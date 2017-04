Strafverfahren wegen Misthaufen eingeleitet

Gegen den Betreiber des sogenannten Haustiercamps in Doren im Bregenzerwald hat die Bezirkshauptmannschaft Bregenz ein Strafverfahren eingeleitet. Er soll mit einem Misthaufen gegen das Wasserschutzgesetz verstoßen haben.

Vom Misthaufen des Haustiercamps fließe die Dünge in den Botzenauer Bach und dort weiter in die Bregenzerach und den Bodensee, so Ingo Wetzlinger von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz. Gegen den Betreiber Rudi Längle habe man deshalb ein Strafverfahren nach dem Wasserrecht eingeleitet. Bis Juni muss der Mist weg sein. Diese Frist sei möglich, weil keine Gefahr im Verzug sei.

Schon im letzten Sommer sind die Behörden gegen den Misthaufen eingeschritten. Nachdem er zunächst abgetragen wurde, herrsche nun wieder der alte Zustand, so Wetzlinger.

Längle will Geld aus öffentlichen Mitteln

Längle droht ein Verwaltungsvollstreckungsverfahren. In diesem Fall müsste die Bezirkshauptmannschaft den Misthaufen mit Steuermitteln entfernen lassen. Längle sagte gegenüber dem ORF Vorarlberg, dass er das Mistproblem nur mit öffentlichen Geldern lösen könne, diese bekomme er aber nicht. Einer Vollstreckung sehe er gelassen entgegen.

