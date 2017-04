„Medical School“ gegen Ärztemangel ab 2018

Um gegen den Ärztemangel vorgehen zu könne, wollen Vorarlberg, Tirol und Südtirol eine gemeinsame „Medical School“ einrichten. Start könnte schon 2018 sein, so Günther Gastl, Klinikdirektor der Universitätsklinik für Medizin Innsbruck

Die rechtliche Situation auf EU-Ebene für die „Medical School“ sei bereits geklärt, sagt Gastl im Samstaginterview von ORF Radio Vorarlberg. Sitz wird demnach die Privatuniversität UMIT – Private Universität für Medizinische Informatik und Technik in Hall in Tirol sein.

Stipendium mit Auflagen

Pro Jahrgang würde man rund 100 Studenten für die Humanmedizin aufnehmen, so Gastl. Diese würden ein Stipendium unter folgender Auflage erhalten: Sie müssen nach dem Studium einige Jahre als Arzt in ihrem Heimatland praktizieren und dürfen nicht in andere Länder abwandern. Die Studenten werden für medizinische Mangelbereiche wie etwa Allgemeinmedizin oder Onkologie ausgebildet.

