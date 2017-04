Seilbahnen erwarten 2,6 Prozent Umsatzrückgang

Die aktuelle Wintersaison ist für die Seilbahnbetreiber nicht wie erhofft gelaufen. Im Schnitt verzeichneten sie bisher Umsatzrückgänge von rund 2,6 Prozent. Begründet wird das mit dem Schneemangel zu Saisonbeginn.

Viele Seilbahnen konnten ihren Betrieb erst später als geplant aufnehmen, teilte die Fachgruppe Seilbahnen der Vorarlberger Wirtschaftskammer mit. Am meisten betroffen seien Naturschneegebiete, die auf Beschneiungsanlagen verzichten.

Manche von ihnen konnten deshalb erst im Jänner in die Wintersaison starten und erwirtschafteten um 20 bis 30 Prozent weniger Umsatz als in der Vorjahressaison, betonte Fachgruppenobmann Wolfgang Beck am Freitag die Wichtigkeit der technischen Beschneiung. „Die verlorenen Tage um Weihnachten und den Jahreswechsel wieder aufzuholen ist nahezu unmöglich“, sagte Beck in einer Aussendung.

Öffnungstage bei 90 Prozent

Das Wetter schlug sich demnach auch in den Gästezahlen und bei den Betriebstagen nieder. Von November 2016 bis Februar kamen laut Vorarlberg Tourismus um 3,2 Prozent weniger Gäste als im gleichen Zeitraum 2015/16. Auch bei den Tagesgästen gab es einen Rückgang um vier Prozent, rechneten die Seilbahnbetreiber vor.

Die Öffnungstage der Seilbahnen sanken von 90 Prozent in der Vorjahres-Wintersaison auf 85 Prozent. Mit 95 Prozent der möglichen Betriebstage konnten die größeren und höher gelegenen Skigebiete den anfänglichen Schneemangel am besten ausgleichen. Kleinere und mittlere Skigebiete lagen mit 65 bis 80 Prozent hingegen deutlich niedriger.