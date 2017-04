Rattpack übernimmt deutsche Druckerei dvb

Das Dornbirner Verpackungsunternehmen Rattpack hat die deutsche dvb Druck und Verpackungen Buch GmbH (Bayern) zu 100 Prozent übernommen. Dadurch sollen Marktanteile erhöht und die Wertschöpfungskette ausgeweitet werden.

Bereits im Jahr 2013 hat sich Rattpack mit zehn Prozent an dvb beteiligt. Das jetzt gänzlich übernommene Unternehmen beschäftigt derzeit 95 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Umsatz von zwölf Millionen Euro, berichtet die Wirtschaftspresseagentur.com. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Der vorherige Mehrheitseigentümer und Geschäftsführer Rainer Ingeduld bleibe weiterhin als operativ tätiger Geschäftsführer an Bord. Mit der vollständigen Übernahme wolle Rattpack Synergien nutzen, Marktanteile ausbauen und die Wertschöpfungskette in den Werken erweitern. Zudem gebe es an dem Standort mit rund 33.000 Quadratmeter Grundstücksfläche genügend Reserven zur Erweiterung der Produktion.

„Ein Meilenstein in der Firmengeschichte“

Die Übernahme sei einer der wichtigsten Meilensteine in der Firmengeschichte, so Geschäftsführer Stephan Ratt. dvb ergänze das Produktsortiment ideal. Zudem könnten nun alle Wertschöpfungsschritte im eigenen Werk produziert werden, das spare mehrere hundert Lkw-Fahrten im Jahr. Entlassungen seien bei dvb nicht geplant, vielmehr soll die Produktion in den kommenden Jahren ausgeweitet werden.

Die Rattpack-Gruppe zählt derzeit acht Produktionswerke in Deutschland und Österreich. Hergestellt werden Druck und Verpackungsprodukte. Der Umsatz belauft sich laut Firmenangaben auf rund 100 Millionen Euro.

