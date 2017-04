Osterreisewelle - Polizei verstärkt Kontrollen

Mit dem Beginn der Osterferien in Österreich und in zwölf deutschen Bundesländern wird es auf Vorarlbergs Straßen eng. Die Polizei erhöht deswegen in der Karwoche ihre Präsenz.

Während noch ein paar Skigebiete geöffnet haben, beginnt durch den späten Oster-Termin auch schon der Urlaubsverkehr Richtung Süden. Besonders der Raum Bludenz wird am Wochenende vom Urlauber- und Ausflugsverkehr betroffen sein. Die altbekannten Staustellen liegen auf der A14 bei Bludenz/Montafon und auf der S16, der Arlbergschnellstraße vor den Tunnelportalen.

Viele Schweizer und Deutsche werden die freien Tage auch zum Einkaufen in Vorarlberg nutzen. Das wird sich besonders im Raum Bregenz, Lustenau und Hohenems mit längeren Verzögerungen auswirken. Die Polizei wird laut Rudolf Salzgeber, Leiter der Verkehrspolizei, in den Osterferien vermehrt auf den Straßen präsent sein und verstärkt Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen durchführen.