Frau attackiert und bedroht Polizeibeamtin

Eine Frau hat sich am Donnerstag in Bregenz der Festnahme durch die Exekutive widersetzt und dabei einer Polizeibeamtin in den Baubereich getreten. Zuvor hatte sie in der Innenstadt laut geschrien und so die Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 14.52 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bregenz darüber informiert, dass eine Frau in der Bregenzer Innenstadt laut schreien würde. Als die Beamten nach dem Eintreffen versuchten, die Frau zu beruhigen, wurden sie wüst beschimpft. Die Schreiende versuchte auch zu flüchten und sich so der Identifizierung zu entziehen.

Als die Beamten die Frau daraufhin festnehmen wollten, wehrte sie sich heftig. Sie beschuldigte die Beamten, sie öffentlich misshandeln zu wollen. Im Polizeifahrzeug trat sie dann einer Polizistin in die Bauchgegend und drohte, sie umzubringen. Die Frau wird jetzt wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung angezeigt.