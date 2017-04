Hypo Vorarlberg verkauft Seestadt-Anteile

Die Hypo Landesbank Vorarlberg verkauft ihren Anteil am Seestadtareal in Bregenz an die Investorengruppe PRISES. Der Bank gehörten bislang 20 Prozent des Areals, PRISES hält zukünftig 100 Prozent der Anteile.

Die Investorengruppe PRISES besteht aus der Prisma-Gruppe, der Familie Drexel und der Spar Tochter SES. Damit hält die Prisma-Gruppe zukünftig 50 Prozent der Anteile am Grundstück, die Familie Drexel 40 und die Spar Tochter SES 10 Prozent. Der Kauf der Hypo-Anteile kommt durch eine vertraglich vereinbarte Call-Option zustande, die die PRISES gegenüber der Bank hat. Bevor die Option zur Jahresmitte abgelaufen wäre, haben sich die PRISES-Vertreter für den Kauf entschieden.

Damit seien sie Alleineigentümer und könnten das Grundstück längerfristig für sich sichern, sagte PRISES-Sprecher Bernhard Ölz. Was genau mit dem Grundstück geschieht, ist noch nicht klar. In den nächsten Wochen wird der Baubescheid der Stadt erwartet, der für mindestens zwei Jahre gültig ist. Wegen zu hoher Baukosten wurde das Seestadt-Projekt im Jänner vorerst gestoppt.