Immer mehr Diskonter eröffnen in Vorarlberg

In Vorarlberg gibt es nach Angaben der Wirtschaftskammer 632 Lebensmittelgeschäfte, 234 davon bieten ein Vollsortiment an. Die Zahl der Diskonter hat sich in den vergangenen Jahren stark erhöht.

Mit 234 Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften habe Vorarlberg ein dichtes Netz der Versorgung mit Lebensmitteln beziehungsweise Waren des täglichen Bedarfs, so Dietmar Brunner, Obmann der Fachgruppe Lebensmitteleinzelhandel in der Wirtschaftskammer. 99 Prozent der Vorarlberger hätten mindestens ein Geschäft mit Komplettsortiment im Ort.

Neun Gemeinden ohne Lebensmittelgeschäft

Die Gesamtfläche dieser 234 Geschäften beträgt rund 128.000 Quadratmeter. Über alle Betriebstypen hinweg bestehen 632 Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von rund 144.000 Quadratmetern, die in der einen oder anderen Art ein Sortiment an Lebensmittel führen.

Neun der 96 Vorarlberger Gemeinden hätten derzeit kein Lebensmittelgeschäft, so Brunner. Das sind Eichenberg, Möggers, Reuthe, Dünserberg, Fraxern, Röns, Lorüns, Stallehr und St.Anton.

Schweizer und Liechtensteiner von Bedeutung

Mit knapp 750 Millionen Euro weist der Lebensmittelhandel das größte Kaufkraftvolumen aller Leitsortimente aus. Die größten Kaufkraftabflüsse im Lebensmittelbereich gehen mit 16 Millionen Euro in das benachbarte Deutschland und mit sieben Millionen Euro in den Internethandel.

Die bedeutendsten Kaufkraftzuflüsse - etwa 46 von gesamt 50 Millionen Euro - kommen aus der Schweiz und Liechtenstein.

Tankstellen bieten mehr Lebensmittel an

Die Zahl der Diskonter hat in den vergangenen Jahren in Vorarlberg stark zugenommen. Derzeit gibt es 31 Diskonter mit 18.200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Damit hat sich die Zahl der Lebensmitteldiskonter seit 1990 von 19 auf 31 erhöht. Die Verkaufsflächen haben sich in dieser Zeit mehr als verdreifacht.

In den vergangenen Jahren haben sich vermehrt Tankstellenshops mit einem teilweise breiten Lebensmittelangebot entwickelt. 32 derartiger Shops bieten auf 2.500 Quadratmetern Lebensmittel an.

Link: