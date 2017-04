Plank und Hämmerle Sportler des Jahres

Bei der „Sportnacht“ in Dornbirn wurden am Donnerstagabend Karate-Kämpferin Bettina Plank und Snowboarder Alessandro Hämmerle zu den Sportlern des Jahres 2016 gewählt. Mannschaft des Jahres wurde der SCR Altach.

In der Messehalle in Dornbirn wurden am Donnerstag die Leistungen der Vorarlberger Sportler im Jahr 2016 geehrt. In Zusammenarbeit mit dem Sportreferat des Landes Vorarlberg, den „Vorarlberger Nachrichten“ und dem ORF Vorarlberg kürte die Jury die „Sportler des Jahres“.

Mannschaft des Jahres: SCR Altach

Der SCR Altach wurde zur Mannschaft des Jahres 2016 gewählt. Die Kicker schafften die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2015/16 und wurden Winterkönig der österreichischen Bundesliga in der Saison 2016/2017.

GEPA Pictures/ Oliver Lerch

Sportler des Jahres: Alessandro Hämmerle

Der Boardercrosser Alessandro Hämmerle wurde nach einer konstanten Saison Gesamtweltcup-Zweiter, den Gesamtsieg verpasste er nur knapp.

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Sportlerin des Jahres: Bettina Plank

Bettina Plank gewann bei der Karate-Weltmeisterschaft die Bronze-Medaille. Ebenso Bronze schaffte sie bei den European Universities Games und den World University Championships.

APA/ Hannes Draxler

Behindertensportler des Jahres: Patrick Moor

Behindertensportler des Jahres wurde Patrick Moor mit seiner Betreuerin Daniela Moor. Er wurde Weltmeister im Schießen-Stehendbewerb und erzielte dabei einen Weltrekord. Im Bewerb Dreistellung gewann er die WM-Bronzemedaille.

ORF

Mentalsportlerin des Jahres: Johanna Pramstaller

Die Vandanserin wurde von Special Olympics International zum „Sargant Shriver International Global Messenger“ (Botschafterin) bestellt. Als Botschafterin bei den Special Olympics in der Steiermark war Pramstaller Vertreterin der internationalen Sportsprecher und repräsentierte die Athleten rund um die ganze Welt.

IKADES

Ehrenpreis: Konrad Lerch

Lerch war 36 Jahre lang Direktor beim Hypo-Meeting in Götzis. Bereits im Jahr 1975 gründete er das Meeting in Götzis gemeinsam mit Armin Hug, Elmar Oberhauser und Werner Ströhle. Seitdem baute Lerch das Meeting zum internationalen Topevent aus.

Die Ergebnisse im Detail:

Sportlerinnen 2016

1. Bettina Plank (Karate) - 120 Punkte

2. Elisabeth Baldauf (Badminton) - 88 Punkte

3. Christine Scheyer (Ski Alpin) - 74 Punkte

4. Nina Ortlieb (Ski Alpin) - 67 Punkte

5. Eva Pinkelnig (Skisprung) - 55 Punkte

6. Beate Scheffknecht (Handball) - 53 Punkte

7. Elisa Hämmerle (Turnen) - 34 Punkte

8. Bianca Steurer (Triathlon) 32 Punkte

9. Sabrina Horvath (Fußball) - 28 Punkte

10. Christina Kolb (Paragleiten Aerobatics) - 27 Punkte

Sportler 2016

1. Alessandro Hämmerle (Snowboard) - 101 Punkte

2. David Obernosterer (Badminton) - 75 Punkte

3. Matthias Brändle (Rad) - 74 Punkte

4. Robert Weber (Handball) - 60 Punkte

5. Philipp Netzer (Fußball) - 52 Punkte

6. Thomas Mathis (Schießen) - 49 Punkte

7. Christian Hirschbühl (Ski Alpin) - 39 Punkte

8. Ramazan Özcan (Fußball) - 38 Punkte

9. Thomas Steu (Rodeln)- 36 Punkte

10. Daniel Geismayr (Mountainbike) - 25 Punkte

Mannschaften 2016

1. SCR Altach (Fußball) - 49 Punkte

2. Benjamin Bildstein/David Hussl (Segeln) - 46 Punkte

3. Patrick Schnetzer/Markus Bröll (Radball) - 42 Punkte

4. KSK Klaus (Ringen) - 20 Punkte

5. David Bargehr/Lukas Mähr (Segeln) - 12 Punkte

6. BSC Dornbirn Sharx (Softball) - 5 Punkte

7. Dornbirner EC (Eishockey) - 4 Punkte

7. UBSC Wolfurt (Badminton) - 4 Punkte

9. Austria Lustenau (Fußball) - 2 Punkte

10. Bregenz Handball (Handball) - 1 Punkt