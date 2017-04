Malaysischer Industrieller wird Huber-Chef

Der malaysisch-chinesische Textilindustrielle Robert Ng ist neuer Vorstandsvorsitzender der Götzner Huber Holding. Ng ist bereits seit 2005 Anteilseigner und seit mehreren Jahren im Aufsichtsrat. Er folgt mit sofortiger Wirkung dem bisherigen CEO Martin Zieger nach.

Zieger war zwei Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Huber Holding. Beendet wurde die Zusammenarbeit „aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung der Gruppe“, hieß es in einer Aussendung.

Der 59-jährige Ng wird seinen Wohnsitz in Kürze nach Vorarlberg verlegen. Die Entscheidung, die Position zu übernehmen, wertete das Vorarlberger Textilunternehmen als „Zeichen seines Engagements für die Huber Gruppe und klares Bekenntnis zu den beträchtlichen Chancen, die er für die Gruppe sieht“.

Neuzugang auch im Aufsichtsrat

Einen Neuzugang gibt es auch im Aufsichtsrat der Huber Holding: Als neues Mitglied wurde Felix Sulzberger bestellt. Sulzberger verfügt nach Angaben des Unternehmens über langjährige Erfahrung in der Wäscheindustrie.

Huber gehört Benger

2015 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 131,5 Mio. Euro. Unter dem Dach der Huber Holding finden sich die Marken Huber Bodywear, Skiny, Hanro und HOM. Letztere wurde 2015 Teil der Holding und hat ihren Kernmarkt in Frankreich. Neben diesen Marken gehören zur Gruppe auch noch die Stoffproduktion Arula, der Servicepartner Huber Tricot und die Huber Shops mit 75 Geschäften. Huber gehört zur Gänze der chinesischen Benger Brands Ltd., die in Hongkong firmiert und zum Reich Ngs zählt.