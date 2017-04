Grüne werfen Bürgermeister Fehlinformation vor

Die Grüne Liste Götzis betont, dass die Gemeindevertretung den Antrag auf Erstellung eines Teilbebauungsplanes im Gebiet Wieden nicht - wie kolportiert - mehrheitlich abgelehnt habe. Vielmehr sei der Antrag wegen Stimmengleichheit nicht angenommen worden.

Mit Ausnahme der stimmenstärksten ÖVP hätten sich alle Fraktionen für einen Teilbebauungsplan und die damit verbundene zeitweilige Bausperre ausgesprochen, so Fraktions-obmann Walter Heinzle: Am Ende hätten 15 ÖVP-Stimmen gegen 15 Stimmen der anderen Fraktionen gestanden.

Das beantragte Projekt der Wohnbau-Selbsthilfe werde somit von der ÖVP gegen allen Widerstand durchgeboxt. Die Grüne Liste Götzis teilt die Sorgen der Anrainer-Initiative „Gegenwind“, dass die große Wohnungsanzahl auf engem Raum zu sozialen Problemen führen könnte.

Am Dienstag hieß es, der Teilbebauungsplan sei in der Gemeindevertretung abgelehnt worden - die Mandatare seien von den Argumenten der Fachleute überzeugt worden, so Bürgermeister Christian Loacker (ÖVP). Mehr dazu in Götzis: Wohnprojekt wird fortgesetzt.