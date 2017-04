2016 Rekordjahr für Vorarlberg Lines

Die Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt GmbH hat 2016 trotz eines durchwachsenen Saisonstarts Rekorde bei Umsatz und Passagierzahlen erzielt. Am Palmsonntag startet die neue Saison, neu im Programm ist eine Kreuzfahrt.

Mit 580.948 Passagieren nutzten im vergangenen Jahr um 3,2 Prozent mehr Menschen die Angebote des Schifffahrtsunternehmens als im Jahr davor - damals waren es 562.943. Der Umsatz wuchs im selben Zeitraum um 4,5 Prozent auf rund 4,90 Mio. Euro, 2015 waren es 4,69 Mio. Euro gewesen.

Geschäftsführer Alexandro Rupp sprach bei der Pressekonferenz zum Saisonstart am Mittwoch von einem „sehr erfolgreichen Jahr“. Die Steigerungen führte er einerseits auf „Probleme in südlichen Urlaubsländern“ und auf eine generelle Zunahme von Kurzurlaubern zurück. Von diesem Trend profitiere die gesamte Bodenseeregion, so der Vorarlberg Lines-Chef.

Sonnenkönigin auf dem Vormarsch

Den größten Beitrag zum guten Ergebnis leistete traditionell die Kursschifffahrt mit 485.911 Passagieren, einem Plus von 3,4 Prozent. Der Eigen- und Charterbereich habe sich mit einer Steigerung um 2,3 Prozent und 95.037 Gästen ebenfalls gut entwickelt.

Und auch der Premium-Bereich mit der MS Sonnenkönigin zeige eine immer bessere Performance. Im Schnitt sticht sie laut Rupp rund 35 Mal pro Jahr in See. Damit erziele man zwar keinen Gewinn, die Kosten würden aber gedeckt. „Mir ist das ganz wichtig, dass wir nicht quersubventionieren müssen“, bekräftigte der Vorarlberg Lines-Geschäftsführer.

Saisonstart am 9. April

Die Flotte der Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt startet am Palmsonntag wie zuletzt mit sechs Schiffen in die Saison am Bodensee. Zusammengerechnet bieten sie eine Gesamtkapazität von 3.900 Gästen. An Investitionen für Instandsetzungen - heuer auch die elektronische Überprüfung der gesamten Flotten - wurden für 2016/17 insgesamt 350.000 Euro vorgesehen. Die größte Investition war allerdings der Umbau des Hafengebäudes in Bregenz mit u.a. Erneuerung und Vergrößerung der Küche und der Sanitäreinrichtungen. Die Kosten beliefen sich auf 1,3 Mio. Euro.

Dreitägige Kreuzfahrt neu im Programm

Die heurige Kurssaison wird bis 15. Oktober dauern, der Schnellkurs nach Meersburg, die Insel Mainau und Konstanz (alle D) wurde bis Oktober verlängert. Daneben sind 48 Tanz-, Genuss- und Rundfahrten geplant. Neu im Angebot ist im Frühling und im Herbst unter anderem eine dreitägige Kreuzfahrt mit Übernachtungen an Land. Die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Vorarlberg zu Event- oder Kreuzfahrten ist wie in den vergangenen Jahren gratis.

Am „Tag der Schifffahrt“ am 23. April werden Rundfahrten um einen Euro angeboten. Die Saisonkarte der Vorarlberg Lines für den gesamten Bodensee kostet 2017 für Erwachsene 230 Euro, für Kinder von sechs bis 17 Jahre 26 Euro.