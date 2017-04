Hohenems macht Platz für Straßenmusikanten

Die Stadt Hohenems will Straßenmusikern einen Platz geben. In der Innenstadt wurden elf offizielle Plätze ausgegeben, an denen Straßenmusiker spielen dürfen.

Während in den meisten Städten Vorarlbergs diese Kunstform durch strenge Regeln teilweise vollkommen verstummt sei, bekenne sich Hohenems bewusst zu dieser Kulturform. Die Innenstadt in Hohenems eigne sich perfekt dafür, sagt der Schirmherr der Initiative, Bürgermeister Dieter Egger (FPÖ). Mittlerweile hätten sich zahlreiche Cafés, Restaurants und Geschäfte in der Innenstadt niedergelassen. In Verbindung mit der historischen Altstadt erhalten die Musiker deshalb eine attraktive Bühne.

Stadt Hohenems

Klare Regeln für Straßenmusikanten

Für die Straßenmusiker wurden klare Regeln ausgesprochen: Die Spielzeiten sind jeweils Montag bis Freitag von 9 - 12.00 Uhr und von 15.00 - 20.00 Uhr. Samstags kann von 9.00 bis 13.00 Uhr gespielt werden. Sie dürfen Spenden sammeln, sie aber nicht aggressiv einfordern. Außerdem brauchen sie eine Spielerlaubnis von der Stadt.

Spielplätze

1. Schlossplatz bei den Stufen

(außer bei Veranstaltungen erlaubt)

2. Schlossplatz vor der Löwenbar

3. Schlossplatz bei Antico

4. Schlossplatz bei Vorkoster/Frauenzimmer

5. Schlossplatz beim Nibelungenbrunnen

6. Vor dem Löwensaal (wenn keine

Veranstaltung)

7. Jüdisches Viertel Salomon-Sulzer-Platz

8. Jüdisches Viertel bei den Brunnen

9. Marktstraße – Höhe Frida/Hill

10. Marktstraße – Höhe Anna Waibel

11. Marktstraße – bei Engelburg

Musikern eine Bühne geben

Die Stadt will mit dieser Initiative Musikern die Gelegenheit geben, sich einem breiten Publikum zu zeigen. „Wir bekennen uns hier auch zu der reichen musikalischen Tradition der Stadt Hohenems, die nicht nur historische Größen wie Salomon Sulzer hervorgebracht hat, sondern auch echte musikalische Helden der Neuzeit wie Rockprofessor Reinhold Bilgeri oder den Erfinder der „Bluesmaschin“ Walter Batruel. Sie alle haben auch die Straßen von Hohenems beschallt und auf ihnen die Erfahrungen für die Bühnen der Welt gesammelt, so der Bürgermeister in einer Aussendung.