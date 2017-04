Krankenhauspass wird landesweit eingeführt

Nach einer einjährigen Testphase wird der Krankenhauspass in ganz Vorarlberg eingeführt. Der Pass ist für Personen mit Kommunikationseinschränkungen gedacht - zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen oder Demenz-Erkrankungen.

Mithilfe von Bildern dargestellt Im Krankenhauspass sind wichtige Informationen über auch mithilfe von Bildern dargestellt.

Die Informationen aus dem Krankenhauspass seien von den Mitarbeitern der Krankenhäuser als nützlich wahrgenommen worden, heißt es aus dem Büro von Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP). In zahlreichen Fällen habe sich gezeigt, dass sich das Personal leichter mit den Patienten verständigen und besser auf sie und ihre Bedürfnisse eingehen konnte. Daher werde der Krankenhauspass künftig im ganzen Land eingeführt.

In den kommenden drei Jahren sollen 1.000 Krankenhauspässe ausgegeben werden, auch an Menschen, die in ihrem häuslichen Umfeld gepflegt werden. Geplant ist, dass die Verteilung des Krankenhauspasses unbürokratisch über die jeweilige Gemeinde erfolgen soll.

