Schmuck aus Einbrüchen: Besitzer gesucht

Die Polizei hat in Lauterach zwei Männer festgenommen, denen mehrere Einbrüche zur Last gelegt werden. Ein Teil des bei ihnen sichergestellten Diebsguts konnte bestimmten Einbrüchen zugeordnet werden, bei anderen Gegenständen sucht die Polizei noch nach den Besitzern.

Die 24 und 30 Jahre alten Männer, die ihren Wohnsitz in Rumänien haben, wurden am Samstag in Lauterach kontrolliert und auch gleich festgenommen, weil bei ihnen gestohlener Schmusck gefunden wurde. Der Schmuck stammte aus einem Einbruch- und einem Einschleichdiebstahl, die in den Tagen zuvor in Bregenzer Wohnhäusern begangen worden waren.

Die beiden Männer sollen laut Bericht der Polizei auch bei zumeist älteren Hausbesitzern um Arbeit gefragt haben. Die Arbeiten führten sie dann auch durch. In einem Fall bemerkte ein Opfer danach aber, dass ein Ehering fehlte.

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer in ganz Vorarlberg tätig waren. Die Besitzer der abgebildeten Schmuckstücke werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz (Tel. 059 133 8120) in Verbindung zu setzen.