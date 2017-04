Scheibe an Sakristei-Eingang zerschlagen

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen eine Scheibe am Sakristei-Eingang der Bludenzer Laurentiuskirche zerschlagen. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 1. und dem 4. April an der Laurentiuskirche in Bludenz am Schloss-Gayenhof-Platz 1. Die Unbekannten schlugen beim Stiegenaufgang zur Sakristei eine seitliche Glasscheibe ein. Die zweite Scheibe, die sich auf der anderen Seite des Aufgangs befindet, blieb unversehrt. Die Polizei Bludenz bittet um Hinweise unter 059 133 8100.