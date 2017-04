MEVO Kleiderbügel expandiert in die USA

Der Bregenzerwälder Drahtkleiderbügelhersteller MEVO Metzler GmbH plant laut Bericht der Wirtschaftspresseagentur die Eröffnung eines eigenen Produktionsstandortes in den USA. Das MEVO-Werk in Bersbuch soll um mindestens acht Millionen Euro ausgebaut werden.

In den USA soll bis 2019 eine vollautomatische Produktion von Drahtkleiderbügeln für den US-Markt in Betrieb gehen, erklärte Geschäftsführer Hans Metzler im Gespräch mit der Wirtschaftspresseagentur.com. Dazu habe MEVO im Vorjahr einen Betrieb in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio übernommen und „mehrere Maschinen aus den USA zu uns herübergeholt. Hier werden sie auf den modernsten Stand gebracht und dann wieder zurückgeliefert und installiert“, so Metzler. Läuft alles nach Plan, so sei die Inbetriebnahme des US-Produktionsstandortes im Jahr 2019 vorgesehen.

Bereits mit US-Kunden im Geschäft

Schon jetzt sei man mit US-Kunden im Geschäft, so Metzler. So liefere MEVO insbesondere hochwertige und innovative Spezialkleiderbügel für den US-Markt. Diese in Vorarlberg produzierten Kleiderbügel sollen auch nach der Inbetriebnahme des US-Standortes aus dem Bregenzerwald kommen, da der dortige Betrieb sich eher auf standardisierte Massenware auf hochwertigem Niveau konzentrieren werde.

Über 360 Millionen Drahtkleiderbügel im Jahr

Metzler begründet die Expansion nach Nordamerika im Rahmen der derzeitigen „Sondierungsphase“ nicht zuletzt damit, dass am Heimmarkt in Europa kein Wachstum für das Unternehmen mehr möglich sei. Jährlich produziert MEVO mehr als 360 Millionen Drahtkleiderbügel unterschiedlichster Ausstattung. In Europa gebe es nach Schätzungen rund 500 Millionen Stück Drahtkleiderbügel, wie man sie gewöhnlicherweise in professionellen Reinigungen benutzt. „In den USA sprechen wir von 3,5 Milliarden Bügeln im Umlauf. Hier sieht man das Wachstumspotential für MEVO.“

Konkurrenz aus China in Europa zurückgedrängt

Dass sich MEVO gegen die internationale Billigkonkurrenz insbesondere aus China in Europa behaupten könne, hänge mit „viel Automatisierung, Standardisierung, Qualität, längerer Haltbarkeit der Bügel durch Verzinkung sowie Innovationen wie dem farblich gestalteten Bügel zusammen“, erklärte der Unternehmer. „Wir gehören weltweit zu den Top-3-Betrieben hinsichtlich Innovationsführerschaft.“ Damit wolle man jetzt auch in den USA punkten.

Betriebserweiterung im Werk Bersbuch geplant

Das bestehende Drahtkleiderbügelwerk in Bersbuch soll unterdessen für den Export deutlich ausgebaut werden. Nach Angaben von Hans Metzler sei eine Ausweitung der Produktion um rund 40 Prozent geplant. Dazu komme ein Ausbau der Lagerkapazitäten vor Ort. Die bauliche Erweiterung soll direkt im Anschluss an das bestehende Werk taleinwärts umgesetzt werden.

Gegenwärtig befinde man sich in den Verhandlungen mit der Gemeinde. Bis zum Sommer 2017 wolle man hier zu einem Ergebnis kommen, um nach den Behördenverfahren mit dem Ausbau beginnen zu können. Das Investitionsvolumen allein für die Erweiterung der Halle beziffert Metzler mit rund acht Millionen Euro.

Umsatzplus im Geschäftsjahr 2015/16

Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte MEVO-Metzler einen Umsatz von 15,6 Millionen Euro, ein Plus von 1,3 Prozent. Bei den Umsatzvergleichen müsse allerdings die Entwicklung des Stahlpreises berücksichtigt werden. Die Ertragssituation bezeichnet Metzler als zufriedenstellend positiv. Detailzahlen wurden nicht genannt.

MEVO beschäftigt insgesamt 55 Mitarbeiter und unterhält Produktionsstandorte in Schwarzenberg, Bersbuch und Schnepfau. Dazu kommt eine Vertriebsniederlassung in Deutschland. Derzeit wird im Familienunternehmen der Generationswechsel vorbereitet. Er soll bis 2020 abgeschlossen sein.