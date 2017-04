Erster Höhlenfisch Europas entdeckt

Klein, nahezu farbenlos und fast blind: Forscher haben in einem schwer zugänglichen Höhlensystem am Bodensee den ersten Höhlenfisch Europas entdeckt. Jetzt wollen die Forscher das Tier genauer studieren.

Entdeckt wurde der Höhlenfisch bereits im Sommer 2015 von Taucher Joachim Kreiselmaier. Er ist damals in der Aachquelle nördlich des Bodensees unterwegs. „Als ich ganz hinten war, habe ich dann die Fische zum ersten Mal gesehen, sie waren leicht durchscheinend, man sah die Blutgefäße an der Seite“, berichtet Kreiselmaier. „Ich kannte so was von Mexiko, aber nicht von hier. Dann war mir klar: Das ist was Besonderes.“

APA/dpa/Felix Kästle

Kreiselmaier macht Fotos und zeigt sie der Limnologin Jasminca Behrmann-Godel von der Universität Konstanz. Die bestätigt seinen Verdacht und bittet ihn um lebende Exemplare. Der Höhlentaucher geht auf die Jagd, bleibt zunächst aber erfolglos - das Höhlensystem, in dem er den Fisch entdeckte, ist stark verzweigt, die Sicht ist schlecht. Erst im November 2015 gelingt es Kreiselmaier, die Fische zu fangen.

Nördlichster Höhlenfisch der Welt

Behrmann-Godel macht sich ans Werk - gemeinsam mit einem Team von Wissenschaftlern an der Universität Oldenburg und dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Die Ergebnisse berichtet das Team in der Fachzeitschrift „Current Biology“. Die Funde sind erstaunlich: Die gefundenen Fische - es handelt sich um Schmerlen - sind die ersten Höhlenfische Europas.

APA/dpa/Felix Kästle

Zudem ist der Bodenseeraum der nördlichste Fundort eines Höhlenfischs überhaupt. Diesen Rekord hat bislang ein Fund im US-Bundesstaat Pennsylvania gehalten, wo nahe des 41. Breitengrades ebenfalls Höhlenfische entdeckt wurden. Damit sei auch die Theorie widerlegt worden, dass weiter nördlich keine solchen Fische leben könnten, weil das Gebiet während der letzten Eiszeit vereist gewesen sei, so Behrmann-Godel.

„Fische sparen ein, was möglich ist“

Weniger beeindruckend als der Fundort ist der gefundene Fisch selbst - jedenfalls auf den ersten Blick. Nur rund sechs Zentimeter groß ist die Schmerle und obendrein farblos. Auffällig sind die kleinen Augen. Die Nasenlöcher sind dafür größer, die Barteln sind länger. Mit diesen Fortsätzen am Maul könnten die Tiere besser riechen und schmecken, erläutert Jörg Freyhof vom Institut für Gewässerbiologie und Binnenfischerei.

Zur fehlenden Farbe sagt Freyhof: „Im Prinzip könnten Fische auch im Dunkeln coole Farben haben.“ Höhlenlebensräume seien aber meistens sehr nährstoffarm. „Ein Auge zu haben, kostet den Fisch viel Energie. Es muss gebildet und sehr energieaufwendig erhalten werden, ebenso wie die Pigmentzellen. Die Fische sparen im Prinzip alles ein, was möglich ist.“

Von der Donau aus eingewandert

Die Höhlenfische sollen sogar sehr zahlreich sein, vermuten die Forscher. „Wir nehmen an, dass in dem 250 Quadratkilometer großen Versickerungsbereich der Donau, der in der Aachquelle nördlich des Bodensees mündet, eine große Population lebt“, sagt Forscherin Behrmann-Godel.

APA/dpa/Felix Kästle

Wie die Fische dahin gelangt sind, erklären sich die Wissenschafter nach ersten genetischen Analysen folgendermaßen: Bach-Schmerlen seien nach Ende der Würm-Eiszeit aus der Donau in das Höhlensystem am Bodensee gelangt. "Das heißt, sie sind von der Donau in dieses unterirdische System eingewandert - vor maximal 20.000 Jahren - und haben sich dann innerhalb dieser für uns relativ kurzen Zeit an das Höhlenleben angepasst“, so Behrmann-Godel.

Wie findet man im Dunkeln einen Partner?

Für die Forscher ist der Fund der Höhlenfische nur der Anfang. Sie wollen ein größeres Forschungsprojekt beantragen, um offene Fragen zu klären, etwa diejenige, ob sich die Fische anders verhalten, weil sie den optischen Sinn nicht mehr benutzen können, ob sie noch einen Tag-Nach-Rhythmus haben - oder, ganz entscheidend: Wie finden sie in der Höhle ihre Paarungspartner?

