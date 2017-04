Gefängnis in Altstätten wird vergrößert

In Altstätten in der benachbarten Schweiz wird das größte Gefängnis des Kantons St. Gallen ausgebaut. 80 Millionen Franken werden investiert. Platz für dreimal so viele Häftlinge wie bisher wird geschaffen.

Seit Jahren ist das Regionalgefängnis in Altstätten im Kanton St. Gallen überbelegt. Doch jetzt wird der Platz für derzeit 45 Häftlinge nahezu verdreifacht. Künftig sollen dort 126 Personen Platz haben. Die meisten Plätze entstehen für die Ausschaffungshaft - also die Schubhaft. Zudem wird es Spezialabteilungen für Jugendliche und Frauen gaben. Bei der Planung wird bereits eine allenfalls nächste Aufstockung mit rund 50 Plätzen berücksichtigt.

80 Millionen Franken sind veranschlagt. Wie der Vorsteher des Baudepartements Marc Mächler im St. Galler Tagblatt erklärt, vor allem wegen der teuren Sicherheitseinrichtungen und Überwachungsanlagen.

Das größere Gefängnis bringt auch neue Arbeitsplätze: Die Zahl von derzeit rund 20 Mitarbeitern wird sich voraussichtlich auf 40 bis 45 erhöhen. Das neue Gefängnis soll laut Mächler 2019 fertig sein.

