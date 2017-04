Franken-Schulden der Vorarlberger halbiert

Die Gesamtverschuldung der Vorarlberger Haushalte in Schweizer Franken hat sich in den letzten Jahren nahezu halbiert. Der Direktor der Nationalbank West, Armin Schneider, empfiehlt, bei laufenden Verträgen auszusteigen.

Betrugen die Vorarlberger Schulden 2008 noch 4,3 Milliarden Franken, waren es Ende 2016 nur noch 2,5 Milliarden Franken. Einer der Gründe für den Rückgang: Seit der Freigabe des Frankenkurses vor zwei Jahren suchen Fremdwährungskreditnehmer nach Alternativen. Die Höhe der Kredite hat sich damals über Nacht um rund 20 Prozent erhöht.

Für Schneider bleibt der Franken auch in Zukunft eine Währung mit Unsicherheiten - ob die nun in Amerika ihren Ursprung haben oder in Europa. Das würde viele Menschen dazu animieren, ihr Geld in Franken anzulegen, die nach wie vor als sicher und stabil gelten. Damit steige aber der Kurs, trotz Intervention der Schweizer Nationalbank. Der Druck in Richtung einer Aufwertung besteht also, und das muss man laut Schneider als realistisches Szenario einpreisen.