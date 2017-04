Wiese in Viktorsberg ging in Flammen auf

Am Samstagmittag hat eine Wiese oberhalb der Almeinalpe in Viktorsberg zu brennen begonnen. In der Nähe der Brandstelle war schadhaftes Holz aus dem Wald verbrannt worden.

Laut Polizeiangaben ging die Wiese gegen 12.00 Uhr in Flammen auf. Die Feuerwehren Viktorsberg, Sulz und Röthis schritten bald ein und konnten den Brand rasch löschen. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet.