Geringe Beteiligung bei Ärztekammerwahl

Die Vorarlberger Ärztekammerwahl ist am Samstag auf geringes Interesse gestoßen: Nur 39,1 Prozent der Wahlberechtigten schritten zur Wahlurne. Auf die einzige antretende Liste entfallen alle abgegebenen Stimmen.

Insgesamt 1.592 Ärztinnen und Ärzte wären am Samstag wahlberechtigt gewesen, lediglich 622 machten von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch. Bei der letzten Wahl war die Beteiligung noch bei 55,16 Prozent gewesen. Das sei auch zu erwarten gewesen, versichert Kammerpräsident Michael Jonas: Aufgrund der „inneren stabilen standespolitischen Situation“ habe keine zweite Liste die Notwendigkeit verspürt, bei der Wahl zu kandidieren.

Die „Gemeinschaftsliste Initiative für Ärztinnen und Ärzte in Vorarlberg (GIV)“ konnte sich am Samstag folgerichtig alle 29 Mandate in der Vollversammlung der Vorarlberger Ärztekammer holen. 18 der Mandate entfallen auf die Kurie der Angestellten Ärzte, elf auf die Kurie der Niedergelassenen Ärzte. In der konstituierenden Vollversammlung am 24. April werden der Präsident, die Vizepräsidenten und die übrigen Kammergremien gewählt.