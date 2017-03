Landesgesetz wird für Rauchverbot geändert

Die Jugend-Landesräte aller Bundesländer haben am Freitag in Krems das Rauchverbot bis 18 beschlossen. Vorarlberg wurde dabei durch Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vertreten. Das Rauchverbot bis 18 soll in absehbarer Zeit gesetzlich verankert werden, sagt er.

Nun würden Gespräche mit den Landtagsparteien geführt und die Gesetze in den Ländern angepasst, erklärt Wallner. Dafür wolle man sich ein Jahr Zeit nehmen. In dieser Zeit wolle man auch das Abgabeverbot regeln und die Präventionsarbeit ausbauen. In nächster Zeit werde man das Gespräch mit den Landtagsparteien suchen und auch den Jugendbeirat befragen.

Er stehe dazu: Wenn acht Bundesländer dabei seien, müsse auch das neunte - Vorarlberg - mitziehen. „Dass nun alle Länder in dieser wichtigen Frage im Sinne der Gesundheit der jungen Generation an einem Strang ziehen, ist sehr erfreulich“, so Wallner. Ab Mitte 2018 dürfen Jugendliche unter 18 Jahren keine Zigaretten mehr kaufen. Mehr dazu in Präventionspaket begleitet Verbot.