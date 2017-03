Prozess: Bekannten mit Messer attackiert

Wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung steht heute Vormittag ein 32-Jähriger vor dem Landesgericht Feldkirch. Er soll einen 30-jährigen Bekannten unter Alkoholeinfluss mit einem Messer schwer verletzt haben.

Zur Attacke soll es im August des Vorjahres in Bregenz gekommen sein. Der Angeklagte und eine 23-Jährige sollen in der Wohnung des mutmaßlichen Opfers gemeinsam Alkohol getrunken haben. Nachdem die beiden in den frühen Morgenstunden die Wohnung verlassen hatten, vermissten sie Tabletten und verdächtigen ihren Bekannten, diese gestohlen zu haben.

Vor der Wohnungstür kam es zu einem Streit. Durch die halboffene Tür soll der Angeklagte mit einem Messer den 30-Jährigen wiederholt attackiert haben. Das Opfer zog sich Schnittverletzungen im Gesicht, am Hals und am Rücken zu und musste zur stationären Behandlung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht werden. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei kurz darauf festgenommen werden.