Nach Schuss: Polizist „im Ausnahmezustand“

Nach dem Schuss eines Polizisten auf einen betrunkenen Randalierer in Bürs Dienstagnacht ist der Beamte noch im Krankenstand. Er ist laut seinem Vorgesetzten „im Ausnahmezustand“. Der festgenommene 24-Jährige liege im Krankenhaus, er sei operiert worden.

Eine Schussabgabe sei nicht alltäglich, und der Beamte brauche eine gewisse Zeit, bis er sich wieder in der Lage sehe, seinen Dienst normal zu versehen, sagt der Bludenzer Bezirkspolizei-Kommandant Oswald Wachter.

Der Beamte habe mit nur einem Schuss beide Fersen des 24-jährigen Mannes durchschossen. Es sei nur ein Projektil gefunden worden, so Wachter. Ein 24-Jähriger hatte In der Nacht auf Mittwoch in Bürs randaliert und gedroht, den Polizisten zwischen dem Auto und einer Wand einzuklemmen. Mehr dazu in Beide Beine durchschossen - Mann fährt weiter.