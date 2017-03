Brändle verpasst Sieg in Belgien

Radprofi Matthias Brändle hat in Belgien seine Position im Trek-Team gefestigt. Er wurde bei den „Drei Tagen von De Panne“ im Gesamtklassement starker Zweiter hinter Lokalmatador Philippe Gilbert.

Es ist Brändles wertvollstes Resultat, seit er heuer zum Team Trek wechselte: Der Hohenemser schloss die „Drei Tage von De Panne“ als Gesamt-Zweiter ab. Nach dem fünften Platz im 14,2-km-Zeitfahren in De Panne am Donnerstag hatte der 27-Jährige in der Schlusswertung 38 Sekunden Rückstand auf den belgischen Meister Philippe Gilbert.

Brändle bewies in dem Rennen der höchsten Kategorie der Europa-Tour (2.HC) starke Form. Im abschließenden Zeitfahren gelang ihm der erhoffte Erfolg aber nicht, der Ex-Stundenweltrekordler lag etwas mehr als fünf Sekunden hinter dem siegreichen Australier Luke Durbridge.

Ein Sieg war auch für Brändle dabei: Mit Trek gewann er die Teamwertung. Mehr über das Rennen in sport.ORF.at.