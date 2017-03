Weltzukunftsrat: Obama kommt nach Bregenz

Vom 30. März bis 2. April hält der Weltzukunftsrat seine Jubiläumstagung in Bregenz ab. 50 Experten werden zum 10. World Future Forum erwartet. Darunter auch die Soziologin Auma Obama, Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama.

50 internationale Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur beraten beim World Future Forum im Festspielhaus Bregenz über Probleme unserer Zeit. Die Agenda ist umfassend: Sie reicht vom Ausbau erneuerbarer Energien über den Einsatz für die Rechte von Kindern bis zur Arbeit für nukleare Abrüstung und eine Welt ohne Hunger.

Zu den Experten, die sich erstmals in Bregenz treffen, gehören der Ko-Präsident des Club of Rome, Ernst Ulrich von Weizsäcker, UN-Wüstenexpertin Monique Barbut und Kinderrechtlerin Auma Obama. Obama studierte Germanistik und Soziologie in Deutschland - Liste der Teilnehmer.

APA/dpa/Daniel Karmann

Eröffnung live im Internet

Ins Leben gerufen wurde der Weltzukunftsrat vom Gründer des alternativen Nobelpreises, Jakob von Uexküll. Die Ratsmitglieder suchen weltweit „best policy“-Beispiele, erarbeiten Lösungsansätze und vermitteln diese an die Politik.

Die Eröffnung mit Statements von Ratsmitgliedern aus aller Welt wird unter www.kongresskultur.com live im Internet übertragen.