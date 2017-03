Hypo konnte sich 2016 gut behaupten

Trotz der Enthüllungen in den „Panama Papers“ und wirtschaftlich schwieriger Bedingungen kann die Hypo Landesbank Vorarlberg auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken: Der Gewinn ging nur leicht zurück.

An der Grundausrichtung der Bank werde sich nichts ändern, sagte der neue Hypo-Vorstandsvorsitzende Michel Haller. Die Hypo Vorarlberg sei weiterhin eine erfolgreiche Regionalbank und werde national und international tätig sein. Der messbare Schaden, den die Hypo erlitten habe, sei gering, so Haller. Konkret nannte er den Wegfall der Offshore-Geschäfte in der Karibik: „Da fallen uns Zahlungsverkehrsprovisionen weg - eine Million Euro im Jahr.“

Die Hypo hat im Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn von rund 118 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2015. Die Bilanzsumme hat sich um 4,3 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro verringert. Haller führt dies auf das negative Zinsniveau und ständig neue Belastungen wie die Bankenabgabe zurück.

„Überlegen uns jede Nachbesetzung sehr genau“

Personalkürzungen seien derzeit aber kein Thema, sagt Vorstand Johannes Hefel. Man habe die Kostenentwicklung aber ständig im Blick: „Wir überlegen uns jede einzelne Nachbesetzung in der Filiale sehr genau.“ Tendenziell werde man in den nächsten Jahren Mitarbeiter abbauen. Eine neue Situation bringt das Jahr 2017 aber in jedem Fall: Die Haftungen des Landes Vorarlberg werden auslaufen. Das heißt, dass sich die Bank ohne den Rückhalt der öffentlichen Hand auf dem Markt behaupten muss.