Lindau: Massive Proteste gegen Therme am See

Gegen eine geplante Therme am Lindauer Seeufer regt sich Widerstand. Die Therme soll am jetzigen Standort des Strandbades Eichwald im Landschaftsschutzgebiet entstehen. Das alte Bad und rund 30 Eichen sollen dafür weichen.

Im benachbarten Lindau soll die größte Therme am Bodensee entstehen - für 25 Millionen Euro, auf 2,5 Hektar direkt am Ufer im Landschaftsschutzgebiet - da, wo jetzt das Eichwald-Strandbad steht. Das Projekt ruft Widerstand hervor: Die Bürgerinitiative Eichwald befürchtet unter anderem erhebliche Einschnitte ins Landschaftsschutzgebiet.

Saarland Therme GmbH

Die geplante Therme mit Hallenbad, Außenbecken und Sauna zerstöre das Landschaftsbild am östlichen Seeufer, so die Bürgerinitiative. Es widerspreche sämtlichen nationalen und internationalen Festsetzungen, die seit Jahrzehnten für den Uferbereich gelten. Die Bürgerinitiative befürchtet aber auch, dass der Bau die Lebensqualität der Anwohner beeinträchtigt, die Therme könne massive Auswirkungen durch Lärm und mehr Verkehr haben.

Privater Investor will Therme bauen

Errichten will die Therme der Überlinger Bäderplaner und Investor Andreas Schauer - die Stadt Lindau soll die Hälfte der 25 Millionen Euro zahlen. Das Landschaftsschutzgebiet werde so zum Spekulationsobjekt eines privaten Investors, kritisiert Erich Jörg, Vorsitzender des Bund Naturschutz. In Gefahr sei auch die Uferzone, die gerade im Winter von Zugvögeln bevölkert wird. Welche Auswirkungen ein ganzjähriger Betrieb mit Therme und Sauna habe, sei für Flora und Fauna nicht absehbar.

Stadtrat will Verfahren starten

Am Mittwochabend will der Stadtrat offiziell das Verfahren für den Bebauungsplan starten. Die Bürgerinitiative will das verhindern, notfalls auch mit einer Klage, und wird zur selben Zeit vor dem Rathaus demonstrieren.

