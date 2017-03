Ausschuss beschäftigt sich mit Mindestsicherung

Der Rechtsausschuss des Landtags befasst sich heute mit der Änderung des Mindestsicherungsgesetzes, die am 1. Juli in Kraft treten soll. In Vorarlberg wird es vor allem Kürzungen bei den anerkannten Wohnkosten und mehr Sach- statt Geldleistungen geben.

Einigkeit unter den Parteien gibt es nicht, zum schwarz-grünen Regierungsentwurf gab es mit 22 überdurchschnittlich viele externe Stellungnahmen - vom Bundeskanzleramt bis hin zu Sozialträgern im Land, wie Caritas, Institut für Sozialdienste oder Kaplan-Bonetti-Stiftung. Die Sozialträger kritisierten, man spare bei den Ärmsten der Armen. Am Regierungsentwurf wurde aber kaum etwas geändert - abgesehen etwa davon, dass der Familienzuschuss für Kinder, für die er bereits bezogen wird, nicht als Einkommen an die Mindestsicherung angerechnet wird.

Entwurf geht der FPÖ nicht weit genug

Die Grünen taten sich sehr schwer mit der Zustimmung zu den Kürzungen, die Sozialdemokraten lehnen sie als inakzeptabel ab. Das tun auch die Freiheitlichen - allerdings, weil ihnen der Entwurf zu wenig weit geht: Sie fordern weiter, bei der Mindestsicherung müsse zwischen Asylberechtigten und Beziehern unterschieden werden, die zuvor schon ins Sozialsystem einbezahlt haben.

Link: