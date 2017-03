Betonbranche: Röthner Unternehmen vor Verkauf

Das Röthner Unternehmen Nägele Betonfertigteil- und Transportbetonwerk mit rund 100 Mitarbeitern soll offenbar verkauft werden. Laut Wirtschaftspresseagentur gibt es Übernahmegespräche mit einem deutschen und mit einem österreichischen Investor.

Laut Wirtschaftspresseagentur wurde vor rund zweieinhalb Jahren der Bereich Betonfertigteile aus der Baufirmengruppe Nägelebau in Röthis herausgelöst und von der neu gegründeten Nägele Betonfertigteil- und Transportbetonwerk GmbH mit Sitz in Röthis übernommen. Hinter diesem Unternehmen steht mehrheitlich der deutsche Unternehmer Jürgen Häring (Kieswerk Aawangen).

Dazu kommen als Minderheitsgesellschafter der Deutsche Joachim Stark sowie die beiden Vorarlberger Markus Borg und Egon Ammann. Jetzt soll das Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern in Vorarlberg und einer Niederlassung in St. Gallen (CH) erneut den Besitzer wechseln.

Miteigentümer bestätigt Verkaufsabsichten

Laut Wirtschaftspresseagentur hat der Miteigentümer und Unternehmensberater Markus Borg aus Nenzing die laufenden Verkaufsgespräche bestätigt. „Ja, das ist korrekt. Es gibt Verkaufsgespräche mit dem Ziel, dass alle vier derzeitigen Eigentümer ihre Anteile an einen neuen Eigentümer abgeben.“

Man sei mittendrin in den Verkaufsgesprächen. Mit einer Entscheidung könne demnächst gerechnet werden, so Borg. Den Namen des möglichen neuen Eigentümers wollte er nicht nennen. Nur so viel: Man sei mit Interessenten aus Deutschland und Österreich in finalen Gesprächen.

Standort soll erhalten bleiben

Borg begründet die Entscheidung zum Verkauf damit, dass man ein Angebot erhalten habe, bei dem man nicht „Nein“ habe sagen können. „Schon bei unserem Kauf vor zweieinhalb Jahren haben sich mehrere Baufirmen für die Nägele Betonfertigteil- und Transportbetonwerk GmbH interessiert. Da gab es auch mehrere Angebote.“

Jetzt hätten sich die Eigentümer schließlich darauf geeinigt, das Unternehmen zu verkaufen. Der Standort solle auf alle Fälle erhalten bleiben und im Sinne der bisherigen Firmenphilisophie weitergeführt werden. Der neue Eigentümer verfolge diesbezüglich strategische Überlegungen. Dabei könnte auch der Ausbau der Kapazitäten am Standort Röthis ein Thema werden, so Borg. Nach bisher offiziell nicht bestätigten Informationen der Wirtschaftspresseagentur könnte es sich bei dem österreichischen Interessenten um die Baufirmengruppe Bodner aus Kufstein handeln.

Hauptmärkte in Deutschland und der Schweiz

Die Nägele Betonfertigteilbau und Transportbetonwerk GmbH verfügt nach eigener Darstellung über eine der modernsten Produktionsanlagen für Betonfertigteile in Europa. Die 2010 am Standort in Röthis in Betrieb genommene Umlaufanlage sei weltweit einzigartig und ermögliche die Herstellung komplexer Betonfertigteile mit einem Gewicht von bis zu 40 Tonnen.

Der Schwerpunkt liegt in der Herstellung von Fassadenbauteilen. Dazu kommen Fertigteile für den Hochbau, Konstruktionen, der Stadionbau sowie Stahlbetonrammpfähle. Die Hauptmärkte liegen bislang in Deutschland und der Schweiz.

