Rauch als Kinder- und Jugendanwalt bestätigt

Der Vorarlberger Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch ist für weitere fünf Jahre wiederbestellt worden. Das hat die Landesregierung am Dienstag entschieden. Rauch ist seit 2002 in diesem Amt und startet in seine vierte Amtszeit.

Michael Rauch wird für weitere fünf Jahre der Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJa) des Landes Vorarlberg vorstehen, berichtet Landeshauptmann Markus Wallner nach der Regierungssitzung am Dienstag. Der engagierte Einsatz für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen in den letzten 15 Jahren sei ausschlaggebend gewesen, Michael Rauch erneut mit der verantwortungsvollen Funktion zu betrauen, erklärt Wallner.

Michael Rauch wurde 1961 in Rankweil geboren. Er maturierte 1981 am Bundesgymnasium Feldkirch. Von 1991 bis 1994 absolvierte Rauch die Akademie für Sozialarbeit und von 2000 bis 2003 den Universitätslehrgang Personal- und Organisationsentwicklung. 1994 wechselte er in den Ambulanten Familiendienst des Vorarlberger Kinderdorfes. Acht Jahre lang sammelte er in dieser Einrichtung Erfahrung, ehe er 2002 erstmals zum Vorarlberger Kinder- und Jugendanwalt bestellt wurde.

