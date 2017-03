Billardprofi Mario He wird Team-Europameister

Österreichs Herren haben im Pool-Team-Bewerb bei der Billard-EM im portugiesischen Albufeira die Goldmedaille gewonnen. Das Trio Albin Ouschan, Mario He und Maximilian Lechner siegte in einem dramatischen Finale gegen Finnland.

Mit einem 2:1 gegen Finnland kürte sich das österreichische Trio mit Vorarlberger Beteiligung zum zweiten Mal nach 2014 zum Mannschaftseuropameister. Zum Matchwinner avancierte der Vorarlberger Mario He, der im 8er-Ball den neuen Einzel-Europameister in dieser Disziplin, Jani Uski, mit 8:7 bezwang. Zuvor hatte Weltmeister Ouschan die Österreicher im 9er-Ball durch einen klaren 9:2 Sieg gegen Kim Laaksonen mit 1:0 in Führung gebracht. Lechner musste sich im 10er-Ball dann aber Petri Makkonen mit 4:8 geschlagen geben - mehr dazu in: „Anspannung auf allerhöchstem Level“.

ORF

Porträt über Mario He

Ein Porträt über den Rankweiler Mario He. Vor fünf Jahren war er der jüngste Europameister aller Zeiten - mehr dazu in: Mario He - ein Meister der Kugeln.