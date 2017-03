Eurofighter-U-Ausschuss: Kopf übernimmt Vorsitz

Der Eurofighter-U-Ausschuss hat am Dienstag die offizielle Startfreigabe bekommen. Geleitet wird der Ausschuss vom zweiten Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf (ÖVP), der 59-Jährige Vorarlberger übernimmt den Vorsitz.

Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) zeigte sich erfreut, dass man es innerhalb von nur zwei Wochen geschafft hat, die notwendigen Beschlüsse für den U-Ausschuss herbeizuführen. In der Vorsitzführung brauche es Kontinuität, betonte sie, deshalb solle diesmal Karlheinz Kopf (ÖVP) den Vorsitz übernehmen. Beim nächsten Ausschuss könnte dann der Dritte Präsident Norbert Hofer (FPö) an die Reihe kommen, meinte sie.

Kopf betonte, dass er angesichts des „enormen Zeitaufwands“ beim ersten Ausschuss nach der neuen Verfahrensordnung gerne der Bitte Bures’ entsprochen habe. Im Hypo-U-Ausschuss sei viel Neuland betreten worden. Darauf könne man nun aufbauen. Ziel des Ausschusses sei es, für die Öffentlichkeit am Ende ein möglichst umfassendes Bild zu schaffen, in dem auch die politischen Verantwortlichkeiten klar zuzuordnen seien. Er hoffte auf einen straff geführten Ausschuss und betonte, sich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Fraktionen zu freuen.

Zeitplan steht noch nicht fest

Auf „spekulative Neuwahlszenarien“ und damit ein vorzeitiges Ende für den U-Ausschuss wollte sich Kopf nicht einlassen. Es steht auch noch kein Zeitplan fest, dieser werde in Abstimmung mit den Fraktionen ausgearbeitet. Kopf gibt aber zu bedenken, dass im Sommer die Übersiedlung des Parlaments ansteht. Während der Umbauarbeiten ist ein Lokal in der Hofburg vorgesehen. In diesem finde aber erst eine Begehung statt - mehr dazu in: „Viel Vorarbeit geleistet“.