Bergretter suchten Urlauber nach Lokalbesuch

Neun Mann der Bergrettung Damüls und mehrere Polizisten haben in der Nacht auf Dienstag nach einem Urlauber gesucht. Der 25-Jährige wurde von seinem Vater als vermisst gemeldet. Der junge Mann war zuvor auf einem Fest.

Der 25-jährige Urlauber aus Deutschland war gemeinsam mit Kollegen in einem Lokal in Damüls. Dort tranken sie laut Polizei „eine unbestimmte, aber größere Menge Alkohol“. Gegen 0.30 Uhr machte sich der junge Mann auf dem Weg ins Hotel, kam dort aber nicht an.

Daraufhin alarmierte gegen 3.00 Uhr sein Vater die Einsatzkräfte. Die Suchaktion von Bergrettung und Polizei wurde gegen 7.00 Uhr erfolglos abgebrochen. Eine Stunde danach rief der 25-Jährige seinen Vater an: Er sei wohlauf und habe bei einem Bekannten übernachtet.