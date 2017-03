Auto in Mittelberg abgestürzt und überschlagen

In Mittelberg geriet Montagmorgen ein Pkw auf einem Güterweg ins Rutschen, stürzte in Folge 20 Meter ab und überschlug sich. Die beiden Insaßen wurden dabei verletzt. Ein mitgeführter Hund blieb unverletzt.

Der 65-jährige Pkw-Lenker war am Montag gegen 9.30 Uhr auf einem Güterweg in Mittelberg unterwegs, als er aufgrund des Gefälles ins Rutschen geriet. Das Auto kam seitlich von der Fahrbahn ab und stürzte rund 20 Meter ab, dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Pkw kam schließlich an einer Baumgruppe zum Stillstand, diese verhinderte laut Polizei den weiteren Absturz in die Breitach.

Polizei

Der Pkw-Lenker sowie seine 39-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Ein mitgeführter Hund blieb unverletzt. Die beiden Feuerwehren Riezlern und Mittelberg waren mit vier Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz sowie zwei Rettungsfahrzeuge mit fünf Sanitätern und einem Notarzt.