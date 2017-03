Postbote gegen Baum gefahren

Ein Postbote ist am Montagvormittag in Sulz bei seiner Arbeit gegen einen Baum gefahren. Der Mann blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Der 26-Jährige war gegen 9.00 Uhr in der Schützenstraße unterwegs, als er rechts von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum krachte. Durch die Wucht des Aufpralles brach ein armdicker Ast ab. Laut Polizei dürfte es zum Unfall gekommen sein, weil der 26-Jährige im Auto abgelenkt war.

Mathis

Die Schützenstraße war für knapp 40 Minuten gesperrt. Der Bauhof Sulz sägte den abgerissenen Ast in kleine Stücke und säuberte die Straße von Glas- und Metallteilen.