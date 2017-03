Motorradfahrerin nach Kollision schwer verletzt

Eine 52-jährige Motorradfahrerin ist am Samstag in St. Gallenkirch im Montafon mit einem Auto kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Der 85-jährige Lenker wollte von einem Vorplatz in die Straße abbiegen.

Der 85-jährige Autofahrer wollte gegen 12.00 Uhr von einem Vorplatz in die Silvrettastraße einbiegen. Die Motorradfahrerin fuhr zur gleichen Zeit in einer lang gezogenen Rechstkurve in Fahrtrichtung Gortipohl und stieß mit dem Auto zusammen, als sich dieses noch auf ihrem Fahrstreifen befand.

Die Frau stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

