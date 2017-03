Friedrichshafen sucht Fluggesellschaften

Am 26. März tritt am Flughafen Friedrichshafen der neue Sommerflugplan in Kraft. Er sieht einige neue Ziele vor. Für innerdeutsche Strecken werden weiterhin neue Fluggesellschaften gesucht.

Die Nachfrage nach der seit Jahresbeginn bestehenden Verbindung von Friedrichshafen über Altenrhein nach Wien, die von Peoples Vienna geflogen wird, sei gut, so Flughafen-Sprecher Andreas Humer-Hager. Turkish Airlines kehre mit vier Flügen wöchentlich nach Istanbul zurück. Erstmals wird Eurowings zwei Mal in der Woche nach Mallorca abheben.

Für die innerdeutschen Flüge werden nach der Insolvent von Intersky und VLM weiterhin neue Fluggesellschaften gesucht.

Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen musste 2016 erneut einen Rückgang bei der Zahl der abgefertigten Passagiere hinnehmen. Im vergangenen Jahr waren es einem Bericht des SWR zufolge 524.000 - noch weniger als im Jahr 2015 - mehr dazu in Schlechte Bilanz für Flughafen Friedrichshafen.