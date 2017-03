Heute „Earth Hour“: Licht aus für das Klima

Heute Abend um 20.30 Uhr schalten weltweit viele öffentliche Gebäude und Betriebe für eine Stunde ihre Beleuchtung aus. Mit der WWF-Aktion „Earth Hour“ soll ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt werden.

In Vorarlberg beteiligen sich an der weltweiten Aktion zum Beispiel das Festspielhaus in Bregenz oder die Kirche in Lech am Arlberg. Unternehmen wie etwa Ölz, Pfanner oder Spar werden ihre Firmensitze verdunkeln. Bei der „Earth Hour“ sind auch Privatpersonen dazu aufgerufen, eine Stunde auf Licht zu verzichten.

WWF

Link: