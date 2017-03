Leiche aus Rhein geborgen

Am Freitagnachmittag wurde in Schaan in Liechtenstein eine leblose Person im Rhein entdeckt. Die derzeit noch unbekannte Frau konnte von der Polizei nur mehr tot geborgen werden. Das Fürstliche Landgericht hat eine Obduktion angeordnet.

Am Freitagnachmittag wurde in Schaan eine Leiche aus dem Rhein geborgen. Um 14.15 Uhr erreichte die Landespolizei die Meldung, dass eine leblose Person auf Höhe Vaduz im Rhein treiben würde. Diese konnte etwa eine halbe Stunde später durch die Landespolizei tot geborgen werden.

Bei der Leiche handelt es sich um eine noch unbekannte Frau. Das Fürstliche Landgericht hat eine Obduktion angeordnet. Ob die Frau schön länger im Rhein getrieben ist, ist laut Landespolizei derzeit noch nicht klar, genauso ob Fremdeinwirkung möglich ist. Neben der Landespolizei waren auch Einsatzkräfte der Kantonspolizei St. Gallen, die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega sowie die Feuerwehr und Wasserrettung Buchs vor Ort.