Überdimensional - Ausstellung wird verschoben

Die Eröffnung der Adrian Villar Rojas-Ausstellung im Kunsthaus Bregenz (KUB) wird sich wegen des enormen technischen Aufwands um eine Woche verschieben. Neuer Eröffnungstermin ist der 12. Mai, informierte das Kunsthaus am Freitag.

Der argentinische Künstler Adrian Villar Rojas, der für seine überdimensionalen Skulpturen bekannt ist, entwerfe einen vierteiligen Zyklus mit fantastischen Landschaften, eine Passage durch die Geschichte der Menschheit von ihrer Entstehung im Erdgeschoß bis zu ihrer fragwürdigen Apotheose im dritten Stock. Um dem Projekt gerecht zu werden, an dem Teams in drei Kontinenten beschäftigt sind, wurde der Eröffnungstermin für „The Theater of Disappearance“ nun um eine Woche verlegt.

Carla Barbero

„Adrian Villar Rojas arbeitet in größten Dimensionen. Selten wurden derart viele Materialien verarbeitet, selten so massiv Ressourcen in Anspruch genommen“, so KUB-Direktor Thomas D. Trummer, der zum 20-Jahr-Jubiläum des Hauses „ein absolutes Highlight in der bisherigen KUB-Geschichte“ erwartet.

