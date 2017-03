Wie ich meine Katze besser verstehen kann

Die Katze ist eines der beliebtesten Haustiere der Vorarlberger. In jedem vierten Haushalt schnurrt zumindest eine. Doch nicht immer versteht man sein Tier richtig, deshalb gibt es heuer den ersten „Tier & Wir-Kongress“ in Vorarlberg.

In Vorarlberg startet am Wochenende der erste Tier & Wir-Kongress „Animalicum“ im Vorarlberg Museum in Bregenz. Dabei dreht sich alles um das Thema Katze.