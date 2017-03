Initiative kämpft um historisches Gebäude

In Röthis hat sich eine Bürgerinitiative formiert, die den historischen Ortskern schützen möchte. Anlass ist der geplante Abriss des Gasthauses „Torggel“, an dessen Stelle eine Wohnanlage errichtet werden soll.

Das Gasthaus „Torggel“, das seit zwei Jahren geschlossen ist, steht zwar nicht unter Denkmalschutz und auch der Ortskern nicht unter Ensemble-Schutz. Darüber sind sich die Verantwortlichen der Initiative im Klaren. Sie bauen aber auf den Paragraphen 17 des Vorarlberger Baugesetzes - also auf den Schutz des Ortsbildes.

Bürgerinitiative

Unterschriften gesammelt

200 Unterschriften wurden bereits gesammelt und Bürgermeister Roman Kopf übergeben. Er selbst lädt die Bürger zum Dialog ein. Am Montag steht der geplante Abriss des Gasthauses „Torggel“ auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeindevertretungssitzung. Dabei werde das Nachfolgeprojekt genau vorgestellt. Bei der Planung wurde das charakteristische Ortsbild besonders berücksichtigt, so Kopf. Er hofft, dass in der Gesprächsrunde die Zweifel der Initiative beseitigt werden können.