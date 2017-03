Ölz: Bürgerinitiative setzt sich für Alternativen ein

Die Bürgerinitiative „Lebensraum-Weiler“ fordert genaues politisches Augenmaß in der derzeit vorherrschenden Grünzonen-Diskussion. Die Großbäckerei Ölz liebäugle nach wie vor mit der Ansiedelung in Weiler obwohl es inzwischen Alternativen gebe.

Die Ansiedelung eines Unternehmens zu Lasten der Grünzone dürfe nicht nur eine unternehmerische Alleinentscheidung sein, fordert die Bürgerinitiative „Lebensraum-Weiler“. Nach wie vor liebäugle die Großbäckerei Ölz mit der Ansiedelung in Weiler - obwohl inzwischen Alternativen - beispielsweise das Betriebsareal in Bludesch - angeboten worden sind. Da sei nun politisches Augenmaß gefordert, so Günter Bernhard von der Initiative.

Alternativstandort wird geprüft

Der Standort in Bludesch wird nun genau unter die Lupe genommen. Aber auch das Grundstück in Weiler ist noch nicht vom Tisch, heißt es bei dem Backwarenhersteller. Das Verfahren zur Umwidmung des Grundstücks in Grünzone in Weiler laufe weiter.

„Kompromiss zwischen Natur und Wirtschaft“

Bei einer Wirtschaftsveranstaltung am Mittwoch nahm Landeshauptmann Markus Wallner nochmals Stellung zu dem derzeit viel diskutierten Thema Raumplanung in Vorarlberg. Dabei betonte Wallner, dass Grünzonen nicht tabu bleiben dürfen - mehr dazu in: „Kompromiss zwischen Natur und Wirtschaft“.

