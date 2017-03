Gemeinde kauft Schloss Wolfurt

Die Gemeinde Wolfurt kauft Schloss Wolfurt samt dem umliegenden Besitz. Das denkmalgeschützte Gebäude war jahrhundertelang in Privatbesitz. Der Kaufpreis beträgt 4,1 Millionen Euro, die Gemeinde muss sich dafür erstmals seit Jahren neu verschulden.

Der Kauf wurde in der Gemeindevertretungssitzung am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen, heißt es in einer Aussendung der Gemeinde. Die Entscheidung sei „bedeutungsvoll und historisch“. Für den Kauf muss sich die Gemeinde erstmals seit Jahren neu verschulden.

Für den Kauf werden einige Argumente angeführt: Er sichere vier Hektar zentrumsnahes Grünland für künftige Generationen, die Entscheidung über die künftige Nutzung liege bei der Gemeinde. Zudem sei der Kauf des „heimlichen Wahrzeichens“ für viele Wolfurter eine emotionale Angelegenheit, zumal das Schloss der Bevölkerung bislang nicht zugänglich war.

Weitere Nutzung noch offen

Ein Konzept für die künftige Nutzung gebe es noch nicht, in den kommenden Monaten stünden dazu intensive Planungen und Beratungen an.

Er sei „sehr froh und zufrieden, dass die Gemeindevertretung mit einer großen Mehrheit diese Jahrhundertchance nütze“, sagt Bürgermeister Christian Natter. Nun könne ohne Zeitdruck ein gutes Nutzungskonzept im Sinne der Gemeinde und der Bevölkerung entwickelt werden.

Schloss Wolfurt: Wechselhafte Geschichte

Schloss Wolfurt war der Stammsitz der Herren von Wolfurt. Es wurde 1217 erstmals urkundlich erwähnt. 1402 kaufte das Kloster Mehrerau die Hälfte des Schlosses, es wurde Sommersitz der Äbte. Über die Jahrhunderte hatte das Schloss verschieden Besitzer und Bewohner. 1707 wurde das Innere barock umgebaut. Nach 1750 gelangte es in bäuerlichen und dann in bürgerlichen Besitz. Nach 1856 wurde es neoromanisch umgebaut.

1936 erwarb Fritz Schindler Schloss Wolfurt und übersiedelte 1950 von der Villa Grünau in Kennelbach ins Schloss. 1939 wurde es durch einen Brand zerstört, 1940 im gotischen Stil wieder aufgebaut. 1945 wurde die zum Schloss umgestaltete Burg vorübergehend zum Sitz der französischen Militärkommandantur für Vorarlberg. Es befindet sich im Privatbesitz der Familie Schindler. (Quelle: Wikipedia)