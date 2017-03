Nach Schweineskandal: Verbesserungen zu sehen

Nach dem Schweineskandal im Dezember stehen die Schweinetransporte nach Vorarlberg nun unter besonderer behördlicher Beobachtung. Die angeblichen Verstöße gegen das Tiertransport-Gesetz haben Konsequenzen.

Rundum die Schweinetransporte im Dezember gab es etliche Anzeigen. Der Transporteur wurde wegen Verstößen gegen das Tiertransportgesetz angezeigt, laut Verordnung sind Transporte ohne zeitliche Verzögerung abzuwickeln. Wie berichtet wurden damals aus Deutschland importierte Schweine im Lustenauer Ried abgestellt - mehr dazu in: Schweineskandal: Vorfälle nicht unbekannt. Schlachtbetriebe und Tierschützer wurden ebenfalls angezeigt, die Tierschützer wegen Diebstahls von Frachtpapieren und Körperverletzung.

Konsequenzen nach dem Schweineskandal: Tiertransporte werden jetzt ohne Zwischenstationen abgewickelt

Kein langer Zwischenstopp mehr

Die Anzeigen werden derzeit bearbeitet, heißt es von Seiten der Behörde. Der Wirbel hat jedenfalls dazu geführt, dass Schweine nunmehr ohne Wartezeit „just in time“ - geliefert werden, sagt Landesveterinär Norbert Greber. Die Zustellung zu den Metzgereien werde nun gleich nach der Verladung durchgeführt. Es gebe keine längeren Aufenhalte bei Zwischenstationen mehr.

Seit drei Monaten betreibt ein neuer Pächter den Schlachthof in Dornbirn. 60 Schweine und etwa 30 Rinder gehen wöchentlich über die Schlachtstraße. Der Betrieb soll nach einer jahrelangen Durststrecke wirtschaftlich werden, unter anderem mit finanzieller Unterstützung des Landes, erklärt Anton Fetz, der neue Pächter des Schlachthofs - mehr dazu in: Schlachthof: Land sagt Unterstützung zu. Im Schlachthof ist bekannt, dass jede Woche etwa 60 Vorarlberger Schlachttiere nach Salzburg zum Schlachten transportiert werden. Blieben sie in Dornbirn, wäre auch der Schlachthof besser ausgelastet, heißt es.