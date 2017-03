Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Dornbirn

In Dornbirn ist am Dienstagabend ein Auto ins Schleudern gekommen und anschließend in ein Brückengeländer gekracht. Vier Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, am Fahrzeug selbst entstand Totalschaden.

Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 21-jähriger Führerscheinneuling den Pkw seines Vaters in Dornbirn auf der Straße Neumahd in Fahrtrichtung Martinsruh. Auf Höhe des Haselstauder Baches führt die Straße über eine Brücke. Laut Polizei kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit rund 100 Meter vor der Brücke ins Schleudern und krachte anschließend mit der Fahrerseite in das Brückengeländer.

Neben dem 21-jährigen Lenker befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch drei Bekannte des Fahrers - im Alter zwischen 18 und 19 Jahren - im Auto. Durch die Kollision mit dem Brückengeländer wurden alle vier Insassen leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Ein am Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.